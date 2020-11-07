نجوم المجتمع ووزراء يشهدون حفل تكريم الدكتور زاهي حواس بالمتحف المصري

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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شهد المتحف المصري بميدان التحرير، مساء اليوم السبت، احتفالية لتكريم عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس.

وجاء التكريم عن مجمل أعمال حواس في الحفاظ والكشف عن الآثار، بحضور لفيف من المثقفين والسياسيين والأثريين.

وشهد الاحتفالية، وزير الإعلام أسامة هيكل، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والفنانة وفاء سالم، والفنان كمال أبو رية، والفنان حسن الرداد، وعضو مجلس النواب محمد أبو العنين، الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق.

وتخلل الاحتفالية، التي تنظمها وزارة السياحة والآثار، قيام الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ميرسولاف فارتا، عميد كلية الآثار بجامعة «براج» التشيكية، بتقديم الكتب التذكارية الصادرة عنه من قبل الجامعة في جمهورية التشيك، حيث أصدرت 3 كتب تتضمن علاقة 120 عالم آثار من مختلف أنحاء العالم بـ«حواس» خلال رحلتهم المهنية في مصر.

كما تم عرض بعض البرامج التلفزيونية التي تتحدث عن اكتشافات حواس، ومن أبرزها اكتشافه لـ45 ورشة ملكية في وادي الملوك، واكتشافاته حول أبو الهول وأهرامات الجيزة.

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