مشاركة الشباب والانتشار الأمني المكثف.. أبرز مشاهد انتخابات مجلس النواب في قصر الدوبارة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
أسماء قورة تصوير: ياسمين عليوة
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شهدت لجنة مدرسة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني، أعداد كبيرة من الشباب الناخبين، منذ صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.


و اصطف عدد كبير من الناخبين أمام مقار لجان التصويت ملتزمين بالاجراءات الوقائية والتدابير الصحية للحد من تفشى وباء كورونا.


ورصدت عدسة "الفجر" الانتشار الأمني المكثف، الالتزام بالاجراءات الوقائيه ك أبرز مشاهد لليوم الأول من المرحله الثانية من انتخابات مجلس النواب.

اصطفاف الناخبين من الشباب للإدلاء بأصواتهم:

شهد محيط مدرسة الدوبارة، اصطفاف الشباب أمام مقار اللجان الانتخابية برفقة أصدقائهم، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، تعبيرا عن الواجب الوطني.

مشاركة كبار السن:


شارك عدد كبير من المواطنين وخاصة كبار السن في انتخابات مجلس النواب، بصحبة أطفالهم وذويهم من منطلق شعورهم بالواجب نحو الوطن، لدعم مرشحي مجلس النواب.

الالتزام بالاجراءات الوقائيه لمكافحة كورونا:

وشهدت مدرسة قصر الدوبارة التعقيم الذاتي للناخبين عن طريق بوابة تعقيم إلكترونية، بالإضافة إلى توفير الكحول والمطهرات داخل اللجان، قياس درجات الحرارة، ارتداء الكمامات من قبل الناخبين والمشرفين على الانتخابات، الحرص على التعقيم، التباعد الاجتماعي لتجنب العدوى ومكافحتها.

الانتشار الأمني المكثف:


و انتشرت بمحيط اللجنة قوات الشرطة، وسيارات الأمن المركزي والتدخل السريع، بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية، وذلك لتوفير عملية اقتراع وسط أجواء آمنة للمواطنين.
وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، اليوم السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.


وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.


وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".


ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.

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