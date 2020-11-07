إقبال كبير في الفترة المسائية وطوابير أمام اللجان في كفر الشيخ (صور)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شهدت 801 لجنة انتخابية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وتوافد كبير من الناخبين في الفترة المسائية، وخاصة من السيدات وكبار السن، كما توافد عدد من الشباب والفتيات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، واصطف عدد كبير من الناخبين أمام اللجان.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يشيد بوعي أهالي المحافظة،وحرصهم على التوافد اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة، مشيرًا إلى أن عدد كبير من أهالي المحافظة اصطفوا في طوابير أمام اللجان مرتدين الكمامات، وملتزمين بالإجراءات الاحترازية في موقف يستحق التقدير والإشادة بهم.

وقد انتظمت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ في فتح أبوابها أمام الناخبين في موعدها المحدد في تمام الساعة التاسعة صباحا، بحضور القضاة وبإجراءات أمنية مشددة في محيط اللجان لتأمين العملية الانتخابية.

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