أكبر الرؤساء سنا.. من هو جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الجديد؟

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أعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن، بمنصب رئيس الولايات المتحدة، على حساب منافسه الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، والمرشح الجمهورى، دونالد ترامب.



وبحسب "سكاى نيوز عربية"، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المرشح الديمقراطى جو بايدن، فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة، مؤكدة حصوله على بالتالى على 284 صوتا فى المجمع الانتخابى، الذى يحتاج 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسا للولايات المتحدة.



وفى أول تغريدة له، كتب بايدن، الفائز بالرئاسة الأمريكية، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "أيها الأمريكيون، لقد شرفتمونى باختيارى رئيسا لهذا البلد العظيم".



وأضاف بايدن: "سيكون العمل الذى ينتظرنا صعبًا، لكننى أعدكم بأنني سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء صوتت لى أم لا، وسأحافظ على إيمانكم بى وثقتكم التى أوليتمونى إياها".



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن الرئيس الأمريكى الجديد، جو بايدن:



- هو جوزيف روبينيت بايدن الابن، ويطلق عليه جو بايدن.



- ولد جو بايدن فى يوم 20 من شهر نوفمبر عام 1942، فى سكرانتون، فى بنسلفانيا، وعاش هناك لمدة 10 سنوات قبل أن ينتقل مع عائلته إلى ديلاوير.



- فى عام 1969 عمل جو بايدن بالمحاماة.



- ويعد بايدن سياسى مخضرم للغاية، لما له من تاريخ طويل فى عالم السياسة، يزيد عن نصف قرن.



- فى عام 1970، تم انتخاب جو بايدن لمجلس مقاطعة نيو كاسل.



- وانتُخب جو بايدن للمرة الأولى عضوا بمجلس الشيوخ فى عام 1972، ليصبح سادس أصغر سيناتور فى تاريخ الولايات المتحدة.



- أعيد انتخاب جو بايدن عضوا بمجلس الشيوخ 6 مرات، وكان رابع أكبر عضو فى المجلس عندما استقال فى عام 2009، لتولى منصب مهم.



- سعى بايدن إلى الترشح عن الحزب الديمقراطى للرئاسة الأمريكية فى عام 1988 وفى عام 2008، وفشل فى كلتا المرتين بعد عروض باهتة.



- وبعد استقالته من مجلس الشيوخ فى عام 2009، شغل جو بايدن منصب نائب رئيس الولايات المتحدة فى عهد الرئيس الرابع والأربعين لأمريكا، باراك أوباما، حتى عام 2017.



- اختاره الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، ليكون زميله فى السباق الرئاسى عام 2008، وبعد فوز أوباما بالانتخابات، أصبح بايدن أول كاثوليكى، وأول شخص من ديلاوير، يشغل منصب نائب الرئيس.



- تباينت مواقفه على مدار تاريخه السياسى الطويل، فعارض حرب الخليج عام 1991، لكنه دعا إلى تدخل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى فى حرب البوسنة فى عامى 1994 و1995.



- صوت جو بايدن لصالح القرار الذى أذن بقيام حرب العراق فى عام 2002، لكنه عارض زيادة القوات الأمريكية فى عام 2007.



- فى عام 2011، عارض جو بايدن تنفيذ العملية العسكرية، التى أسفرت عن مقتل أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة.



- فى عام 2012، أعيد انتخاب باراك أوباما وجو بايدن.



- وصف جو بايدن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب بأنه أسوأ رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة، وقال إنه لا يحتمل فكرة فوزه بفترة رئاسية ثانية.



- زادت شعبية جو بايدن خلال الفترة الأخيرة، فى آخر استطلاعات للرأى، وتعزز موقفه فى الفوز بالرئاسة الأمريكية.



- فاز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، وأصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.



- ويعد جو بايدن البالغ من العمر 77 عاما، أكبر رئيس أمريكى منتخب سنا.