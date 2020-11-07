عضو جمعية الحساسية والمناعة يكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا في مهرجان الجونة (فيديو)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:49 م
شيماء حسن
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كشف مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن أسباب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في مهرجان الجونة السينمائي.

ووجه "بدران" في اتصال هاتفي ببرنامج "كلام هوانم" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم السبت تساؤلات عدة بشأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء إقامة المهرجان: "هل كان الفنانين يرتدون الكمامات؟ وهل كان فيه إجراءات تباعد اجتماعي؟".

وقال "الشخصيات العامة تعتبر قدوة للمجتمع، ولم يكن هناك أي إجراءات احترازية من حيث إجراءات التباعد بين الشخص والآخر مسافة مترين على أقل"، مشيرًا إلى أن الموجة الثانية بدأت في أغلب الدول الأوربية وهي ستة أضعاف الموجة الثانية.


هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100106 حالات حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 108754 حالة من ضمنهم 100106 حالة تم شفاؤها، و6343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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