الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن غزارة الأمطار محصورة على السواحل الشمالية والوجه البحري، بالإضافة إلى السلوم، والضبعة، ورشيد، والبحيرة، منوها بأن هذه الحالة مستمرة حتى نهاية يوم الأحد.









وأوضح أن تعطيل الدراسة في محافظى الإسكندرية غدا جاء بعد التنسيق والتواصل بين المحافظ ورئيس الهيئة.



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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على موقعها الرسمي، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس السبت نهارًا



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس السبت ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالة، لطيف على جنوب سيناء.



- طقس بارد على شمال الصعيد.



- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة (40%) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.





- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ).



- أمطار متوسطة إلى غزيرة (80% تقريبًا) على بعص المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد)، ومتوسطة 60% تقريبًا (بورسعيد- العريش).



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن معظم المدن والمحافظات المطلة على البحر المتوسط تشهد حالة من عدم الاستقرار، كما امتدت حالة عدم الاستقرار إلى القاهرة.