البنك الدولى : الحكومات اتخذت عدة تدابير لتخفيف الضغوط الناجمة عن الجائح

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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 كشف تقرير للبنك الدولى عن  أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تقوم  بدور أساسي في الاقتصاد العالمي، وعلى الأخص في البلدان النامية.

 


وأضاف التقرير أن أكثر من 90% من جميع الشركات هي منشآت صغيرة ومتوسطة، عادة ما تضم أقل من 250 موظفا، ويمكن تصنيف نسبة كبيرة من تلك المنشآت ضمن الشركات متناهية الصغر، وهي التي تضم أقل من عشرة موظفين بحسب منظمة العمل الدولية. وبينما تكافح معظم الشركات حول العالم في ظل جائحة فيروس كورونا، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد تتسم بالهشاشة وربما تفتقر إلى السيولة النقدية الكافية للحفاظ على استمرارية عملياتها، مشيرا إلى أن البيانات حديثة أن 58% من الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة أعلنت عن انخفاض المبيعات مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. وأعلن ما يزيد عن نصفها (51%) تراجع المبيعات بأكثر من 50%، في حين لم يتمكن الكثير منها من مواصلة النشاط.

 

وأوضح البنك الدولى أن السلطات اتخذت  عدة تدابير لتخفيف الضغوط الناجمة عن الجائحة. وشمل ذلك إرجاء سداد الضرائب و/أو اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتمديد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية، وخفض أسعار الفائدة، والإعفاء من مدفوعات الضرائب أو إلغائها، والإعفاء من مدفوعات الفائدة و/أو غرامات السداد المتأخر وتعجيل استرداد الأموال

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الشركات الصغيرة والمتوسطة البنك الدولي

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