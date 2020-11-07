خاص.. الرد الأول من عمر كمال بعد تصريحات هاني مهنا بعدم دعوته لحفل زفاف ابنته (فيديو)

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أكد الفنان عمر كمال، أنه تلقى دعوة برفقة حسن شاكوش وحمو بيكا من الفنانة هنادي مهنى لحضور حفل زفافها أمس على الفنان أحمد خالد صالح وإحياء الحفل.



وأضاف عمر كمال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قائلا: "استاذ هاني مهنى استاذنا كلنا جائز انه لا يعلم بأن ابنته هي من قامت بدعوتنا لإحياء الحفل".



وتابع " لا يمكن أن نحضر أي مناسبة بدون دعوة مسبقة وفي النهاية نحن لبينا الدعوة منها وأسعدنا الحضور".



حيث كانت أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا منذ قليل تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح نجلته الفنانة هنادي مهني علي الفنان أحمد خالد صالح.