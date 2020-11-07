نسب إقبال متباينة باللجان الانتخابية بنطاق حى غرب المنصورة خلال اليوم الأول لأنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠

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شهدت اللجان الانتخابية بنطاق حى غرب المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية نسب إقبال متباينة في بعض اللجان، وذلك خلال منتصف اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، ففي بعض اللجان شهدت إقبالا متوسطا، فى حين تصدر المشهد الانتخابى توافد واقبالا" كثيف من كبار السن والسيدات.



ونظم عدد من المواطنين فرق لمساعدة الناخبين على التعرف على لجانهم الانتخابية، فيما منعت الفرق الأمنية أي تجمعات أمام المقرات الانتخابية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم السماح للناخبين من دخول اللجنة دون ارتداء كمامات للواقية من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى إعداد ممر لدخول الناخبين يسمح بمرور ناخبين فقط.



فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة على أننا نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورنا في انتخابات مجلس النواب يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.