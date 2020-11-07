برشلونة يسحق ريال بيتيس بالخمسة في الدوري الإسباني

حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه ريال بيتيس، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



