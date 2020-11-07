برشلونة يسحق ريال بيتيس بالخمسة في الدوري الإسباني

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
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حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه ريال بيتيس، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وعلى ملعب كامب نو، افتتح عثمان ديمبلي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 22، ثم أدرك المهاجم أنتونيو سانابريا التعادل لريال بيتيس في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وذلك بعد أن أهدر أنطوان غريزمان فرصة تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة من ضربة جزاء في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، سجل أنطوان غريزمان الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 49، ثم أضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 62 من ضربة جزاء.

وبعدها سجل البديل لورينزو مورن الهدف الثاني لريال بيتيس في الدقيقة 73، بعد دقيقتين فقط من مشاركته من مقعد البدلاء، قبل أن يضيف ميسي الهدف الثاني له والرابع لبرشلونة في الدقيقة 82 ويختتم بيدرو غونزاليس لوبيز التسجيل بالهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 90.

وأنهى برشلونة سلسلة من النتائج المخيبة للأمال في الدوري الإسباني، حيث حقق الفوز بعد تعادلين وهزيمتين في مبارياته الأربع السابقة في الدوري.

ورفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة ليقفز إلى المركز الثامن بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 12 نقطة في المركز السابع.

وفجر رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة مفاجأة بإبقاء ميسي على مقعد البدلاء في بداية المباراة، لكنه دفع به مع بداية الشوط الثاني، ليغير النجم الأرجنتيني ملامح المواجهة بشكل كبير.

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ميسي ريال بيتس برشلونة الدوري الاسباني

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