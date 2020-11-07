رئيس حى غرب المنصورة يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أدلى المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة بصوته فى انتخابات مجلس النواب بمقر لجنتة الانتخابية.


وأكد رئيس حى غرب المنصورة، عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية، ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير على خطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

وحث رئيس حى غرب المنصورة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة على أننا نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورنا في انتخابات مجلس النواب يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم كما تم توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير اماكن انتظار لهم وعمل مظلات.
رئيس حى غرب المنصورة يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية
رئيس حى غرب المنصورة يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية
رئيس حى غرب المنصورة يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية
رئيس حى غرب المنصورة يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية
رئيس حى غرب المنصورة يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية
رئيس حى غرب المنصورة يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية

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