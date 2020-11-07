أمطار ببعض مناطق في الدقهلية وانتظام لسير انتخابات البرلمان (فيديو)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت مناطق متفرقة بمحافظة الدقهلية اليوم السبت هطول غزير للأمطار تزامنا مع اقبال الناخبين للتصويت علي برلمان 2020، وخاصة مدينة المنصورة.

وأكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ورئيس غرفة عمليات الانتخابات تدالبرلمانية بمحافظة الدقهلية انه لا صحة مطلقا لما نشر عن غلق اي لجان علي مستوي المحافظة بسبب الأمطار.

وأوضح محافظ الدقهلية أن العملية الانتخابية منتظمة والأمطار لم تؤثر عليها واستمرت اللجان تستقبل الناخبين تزامنا مع تساقط الأمطار.

وتسببت الأمطار في ازدحام مروري بالشوارع الرئيسية بمدينة المنصورة أهمها شارع الجمهورية المشاية العلوية والسفلية.

وكان المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ أنه تم الاستعداد جيدا لموسم الأمطار هذا العام، حيث قامت الشركة بحملة موسعة لتطهير شبكات الصرف الصحي بمختلف مناطق المحافظة، والتي يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 4531 كم، بطاقة استعابية تبلغ حوالي 820548 متر3يوم، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بحل كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125، والعمل على حلها فورًا.

تعد محافظة الدقهلية من أبرز محافظات المرحلة الثانية لإنتخابات برلمان 2020، وهي من المحافظات الكبري يتنافس بها 352 مرشح في 10 دوائر انتخابية لإختيار 21 مرشح ممثلين عن المحافظة في البرلمان.

يذكر ان الكتلة التصويتية بالدقهلية تبلغ 4 مليون و352 ألف و87 ناخب وان إجمالي عدد المراکز الإنتخابية 699مركزا انتخابيا،و عدد اللجان الفرعية 1426 لجنة.
أمطار ببعض مناطق في الدقهلية وانتظام لسير انتخابات البرلمان (فيديو)
أمطار ببعض مناطق في الدقهلية وانتظام لسير انتخابات البرلمان (فيديو)
أمطار ببعض مناطق في الدقهلية وانتظام لسير انتخابات البرلمان (فيديو)
أمطار ببعض مناطق في الدقهلية وانتظام لسير انتخابات البرلمان (فيديو)

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