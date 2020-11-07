جو بايدن: حان الوقت كي تتحد أميركا وتشفى من جروحها

Advertisements

أعرب المرشح الديمقراطي جو بايدن عن سعادته بفوزه بمنصب رئيس الولايات المتحدة في أول تعليق له بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه بمنصب رئيس الولايات المتحدة.



وقال "بايدن" في حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر" حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز": "حان الوقت كي تتحد أمريكيا وتشفى من جروحها".



وأضاف "أيها الأمريكيون لقد شرفتموني باختياري رئيسيا لهذا البلد العظيم، ينتظرنا عمل شاق لكن أعد بأن أكون رئيسا لكل الأمريكيين من انتخبوني أو لم ينتخبوني من الجمهوريين والديمقراطيين".



