عبد الحفيظ: ديانج انضم إلى منتخب مالي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على أن المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، غادر إلى بلاده بعد أن وصل إلى النادي استدعاء رسمي للاعب من أجل الانضمام إلى منتخب بلاده.





أضاف أن اللاعب سيعود إلى القاهرة عقب انتهاء مشاركته مع معسكر منتخب بلاده المقام حاليا.





يذكر أن الأهلي ينتظر أيضًا عودة الثنائي الدولي جيرالدو وعلي معلول الموجودين مع منتخبي بلديهما للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.





واستأنف الأهلي تدريبات عصر اليوم السبت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة عقب الراحة التي حصل عليها الفريق مؤخرا.



