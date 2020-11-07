عبد الحفيظ: ديانج انضم إلى منتخب مالي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على أن المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، غادر إلى بلاده بعد أن وصل إلى النادي استدعاء رسمي للاعب من أجل الانضمام إلى منتخب بلاده.

أضاف أن اللاعب سيعود إلى القاهرة عقب انتهاء مشاركته مع معسكر منتخب بلاده المقام حاليا.

يذكر أن الأهلي ينتظر أيضًا عودة الثنائي الدولي جيرالدو وعلي معلول الموجودين مع منتخبي بلديهما للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

واستأنف الأهلي تدريبات عصر اليوم السبت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة عقب الراحة التي حصل عليها الفريق مؤخرا.

أخبار تهمك

عاجل.. اول رد فعل لترامب على فوز بايدن

منذ أقل من ساعتين

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

"سي إن إن": جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ يوم

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بدء ساعة الراحة لليوم الأول بانتخابات النواب 2020

منذ حوالي 6 ساعات

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ يوم

عاجل.. تحرك مفاجئ من الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:56 م

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

08:09 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

08:49 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

08:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه