شباب حزب المصريين يدشنون مبادرة لدعم عمال النظافة لحمايتهم من عدوى كورونا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
محمد طه
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وسط انتشار وباء كورونا المستجد في مصر والعالم، وفي ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تظهر المبادرات الخيرية لمساندة فئات مجتمعية تحتاج إلى العون في تلك الأزمة، ونتيجة لذلك دشّن "محمد جمال عبد القادر" الامين العام لحزب المصريين براس غارب بمحافظة البحر الاحمر، مبادرة لمساعدة عمال النظافة العاملين في المدينة.

وقالت هبة صلاح ابو بكر المتحدثة باسم الامانة امين لجنة الاعلام الامين العام المساعد بان المبادرة تقوم، على أن يجمع شباب الامانة مبلغا ماليا لشراء مستلزمات وقاية للعاملين في مجال النظافة، كالكمامات والكحول وقفازات؛ لحمايتهم من الإصابة بأي أمراض وحفظهم من عدوى الفيروس التاجي وسط تلك الأزمة.

وأشار "محمد جمال عبد القادر" إلى ضرورة الاهتمام بعامل النظافة منذ البداية، حيث إنه معرض للإصابة بأي عدوى ونقلها بسهولة، موضحا أن ذلك يأتي عن طريق أن تلك الفئة تتعامل مع كل الأسطح دون علمها هل هي حاملة للوباء أم لا، متابعا أن عامل النظافة يتعامل بشكل مباشر مع المستلزمات الوقائية المستعملة مثل الكمامات وغيرها؛ ما يجعله عرضة دائما لخطر الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن تلك الفئة لا يمكن أن تتوقف عن العمل مهما كانت الظروف؛ لذلك فهي تحتاج إلى مستلزمات كافية لحمايتها الشخصية.

ونالت تلك المبادرة إعجاب الامناء والمساعدين بالامانة، حيث توالت مشاركتهم بشكل لم يتوقعه الامين العام لامانة: "المشاركة من امناء اللجان ومساعدينهم كانت بمبلغ مالي أكبر بكثير مما تم تحديده أثناء نشر فكرة المبادرة".

ولم تقتصر المشاركات على امناء الامانة بالحزب فقط، بل تواصل العديد من أصحاب الصيدليات في مدينة راس غارب مع امانة الحزب لمساعدته في توفير المستلزمات الوقائية المطلوبة باسعار مخفضة لتوزيعها على عمال النظافة.

كما كان لمعامل التحليل بالمدينة دور بارز في تلك المبادرة، حيث قرر عدد منهم تقديم محاضرات توعية لعمال النظافة؛ لإعطائهم تعليمات الوقاية من الإصابة بالعدوى واجراء التحليل الطبية لهم.
شباب حزب المصريين يدشنون مبادرة لدعم عمال النظافة لحمايتهم من عدوى كورونا
شباب حزب المصريين يدشنون مبادرة لدعم عمال النظافة لحمايتهم من عدوى كورونا
شباب حزب المصريين يدشنون مبادرة لدعم عمال النظافة لحمايتهم من عدوى كورونا
شباب حزب المصريين يدشنون مبادرة لدعم عمال النظافة لحمايتهم من عدوى كورونا

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