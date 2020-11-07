موسيماني يصعد 5 لاعبين في مران الأهلي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قام بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتصعيد خمسة لاعبين من الناشئين للمران مع الفريق الأول اليوم.

وضمت قائمة اللاعبين الذين تم تصعيدهم كلا من أحمد أشرف ومحمد أشرف وعمر رزق، مواليد 2001، وإبراهيم السيد، مواليد 99، وأحمد السيد غريب، مواليد ٢٠٠٢.

وعاد الفريق مساء اليوم السبت لاستئناف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات مسابقة كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ٨، وخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري أمام الزمالك.

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