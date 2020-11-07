عاجل.. أول تعليق لـ"بايدن" بعد فوزه برئاسة الولايات المتحدة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعرب المرشح الديمقراطي جو بايدن عن سعادته بفوزه بمنصب رئيس الولايات المتحدة في أول تعليق له بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه بمنصب رئيس الولايات المتحدة.

وقال "بايدن" في حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر": "أيها الأمريكيون لقد شرفتموني باختياري رئيسيا لهذا البلد العظيم".

وأضاف حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيو": "ينتظرنا عمل شاق لكن أعد بأن أكون رئيسا لكل الأمريكيين من انتخبوني أو لم ينتخبوني من الجمهوريين والديمقراطيين".

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