عزة مصطفى عن مشاركة مؤمن زكريا في انتخابات البرلمان: "مشهد عبقري"

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علقت الإعلامية عزة مصطفى، على حرص مؤمن زكريا، لاعب منتخب مصر، على إدلاء صوته في الانتخابات البرلمانية.

وقالت مصطفى خلال برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد "مشهد عبقري، وحاجة حلوة، تعيش وتنتخب يا نجم»، مردفة "اللجنة شهدت مظاهرة في حب مؤمن زكريا.

وناشدت زكريا بالحرص على الإجراءات الاحترازية قائلة "فين الكمامة يا مؤمن، أرجوك اهتم بصحتك متنساش الكمامة" مختتمة "حافظ على نفسك بنحبك من قلبنا بجد.

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أصدر ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات توجيهاته لمدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بإقامة غرفة عمليات خلال فترة إجراء انتخابات مجلس النواب بمقر المركز الصحفي بماسبيرو، وذلك لتقديم كافة التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين في تغطية المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة بما يمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل.

‎ويبلغ عدد هؤلاء المراسلين 570 مراسلًا يمثلون عدد 166 مؤسسة إعلامية تم اعتمادهم بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات واستخراج تصاريح التغطية الإعلامية لهم لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها.

‎وستختص غرفة العمليات بحل كافة المشاكل التي قد تواجه المراسلين والصحفيين الأجانب أثناء تغطياتهم الإعلامية باللجان الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية الأخرى على مدار أيام الانتخابات، وسيقوم العاملون بالمركز الصحفي للمراسلين الأجانب بتسليم المراسلين تصاريح التغطية الإعلامية الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات ومتابعة عملهم الميداني من خلال تكليف مرافقين من المركز للتأكد من تسهيل كافة العقبات التي قد تواجههم.

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