الإمارات.. إعطاء الإطباء لقاء فيروس كورونا دليل على اهتمام القيادة بالعاملين

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
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 وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تشرع في إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح للكوادر الطبية والتمريضية في مستشفى القاسمي بالشارقة.

 

 

 

تلقى عدد من قيادات وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك تماشيا مع خطة الوزارة التي تتضمن تقديم اللقاح لخط الدفاع الأول.

 

 

 

وتلقى اللقاح كل من الدكتور يوسف محمد السركال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وعوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة.

 

 

 

 

 

كما بدأت الوزارة إعطاء الجرعة الأولى من لقاح (كوفيد-19) للكوادر الطبية والتمريضية في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة بعد أن أجازت دولة الإمارات استخدام اللقاح للأطباء والعاملين في خط الدفاع الأول.

 

 

 

 

 

 

 

وأوضحت الوزارة أن إعطاء اللقاح للكوادر الطبية في خط الدفاع الأول يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بجميع العاملين في القطاع الصحي وحرصها على ضمان وتوفير أقصى درجات السلامة والأمان لهم.

 

 

 

 

 

وأشارت إلى أن بدء إعطاء الجرعة الأولى من لقاح (كوفيد - 19) في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة يأتي في ظل النجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات في تجارب اللقاح السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة والتي أظهرت نتائج إيجابية وأثبتت فعاليته وقدرته على تقليل الخسائر التي تتسبب بها الجائحة.

 

 

 

 

 

ونوهت بأن الحاصلين على اللقاح في المستشفى ستتم متابعة حالتهم الصحية ضمن البروتوكولات المتبعة وإجراء فحوصات طبية مباشرة لرصد أي أعراض جانبية قد تظهر.

 

 

 

يشار إلى أن تقديم لقاح (كوفيد - 19) لخط الدفاع الأول يتم استناداً إلى معايير تأهيل الموافقة للاستخدام الطارئ مع الأخذ بالاعتبار الفئات المستهدفة وخصائص المنتج وبيانات الدراسة السريرية وما قبل السريرية ومجموع الأدلة العلمية المتاحة ذات الصلة.

 

 

 

واتبعت الوزارة العديد من إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفاعلية للقاح منها استخدام طارئ للمنتج ضمن نطاق تحدده الجهات الصحية التشريعية في دولة الإمارات، وتحديد أعداد الفئات المستهدفة والجرعة ونظام التطعيم، بالإضافة إلى المراقبة والإبلاغ عن الأحداث السلبية وتوفير معلومات داعمة للسلامة والفاعلية والتصنيع.

 

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