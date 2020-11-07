قطاع الأسمنت يواصل المعاناه و تراجع صادرته 8% خلال أول 9 شهور من 2020

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:44 م
الاسمنت
الاسمنت
الفجر الاقتصادي
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كشف المجلس التصديري لمواد البناء، أن  قيمة صادرات مصر من الأسمنت خلال  أول تسعة شهور من 2020 أنخفضت بنسبة 8%   لتسجل 113 مليون دولار مقابل 123 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 ، ليواصل هذا القطاع معانته مع تخارج عدد كبير من الشركات خارج السوق.

وأوضح التقرير الشهري للمجلس، أن  نمو صادرات الأسمنت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 91.7% لتبلغ 23 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019

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وصدرت مصر  أسمنت خلال الفترة من ” يناير- سبتمبر 2020″ إلى حوالي 66 دولة منهم 19 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2019 وتتمثل في ” مالطه، بورتوريكو،  بهاما، التشيك، البوسنة والهرسك، بنين، اريوبا، جيبوتي، جامبيا، استراليا، جواتيمالا، رواندا،  الأرجنتين،  بوركينا فاسو،  الإمارات، النمسا، هولندا، تايلاند”.


وسيطرت  10 دول ” كينيا، ليبيا، أمريكا، السودان، السعودية،أوغندا،  لبنان،  فلسطين،مدغشقر،اليمن” على 87.8% من اجمالي صادرات الأسمنت خلال تلك الفترة بقيمة 99.187 مليون دولار.


وتستحوذ كينيا على 29.2% من إجمالي صادرات الأسمنت المصري لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 33.009 مليون دولار في مقابل 5.74 مليون دولار بنمو 475%.

واحتلت ليبيا المرتبة الثانية من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 21.919 مليون دولار مقارنة بنحو 60.102 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 64%.

وهبطت صادرات الأسمنت المصري إلى السعودية بنسبة 40% خلال الـ 9 أشهر  الأولى من 2020 لتبلغ 6.986 مليون دولار في مقابل 11.609 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، واليمن بنسبة 45% لتبلغ 3.088 مليون دولار في مقابل 5.662 مليون دولار.

ونمت صادرات مصر من الأسمنت إلى أوغندا بنسبة 27% لتسجل 6.703 مليون دولار في مقابل 5.295 مليون دولار.

وزادت صادرات مصر من الأسمنت لمدغشقر بنسبة 125% لتسجل 2.797 مليون دولار مقابل 1.243 مليون دولار، ولأمريكا بنسبة 8% لتبلغ 8572 مليون دولار في مقابل 7.958 مليون دولار.

وارتفعت صادرات الأسمنت المصري  إلى السودان لنحو 8.41 مليون دولار مقارنة بنحو 2.381 مليون دولار بنمو بلغ 253%، ولفلسطين بنسبة 61% لتبلغ 3.402 مليون دولار في مقابل 2.115 مليون دولار، وللبنان بنسبة 30% لتبلغ 4.301 مليون دولار في مقابل 3.302 مليون دولار.

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