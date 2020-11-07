مات وحيدا وعاش وحيدا.. مالا تعرفه عن هيثم أحمد زكي في ذكرى وفاته الأولى

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يصادف اليوم 7 نوفمبر الذكرى الأولى لوفاة الفنان هيثم أحمد زكي والذي انتمى لعائلة فنية حيث أن والده هو النجم الراحل أحمد زكي.



شارك هيثم أحمد زكي في عدد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "سكر مر" ومسلسل "أستاذ ورئيس قسم" و"كلبش".



انتهت حياة الفنان هيثم احمد زكي نهاية مأساوية حيث توفى يوم 7 نوفمبر إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية وتفاجئو بجثته في منزله بالشيخ زايد وذلك عقب بلاغ قدمته خطيبته.