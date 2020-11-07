عاجل.. اول رد فعل لترامب على فوز بايدن

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب أن الانتخابات الرئاسية لم تحسم بعد، مؤكدًا أن بايدن يتعجل إعلان فوز زيفًا حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

وأشار ترامب في حسابه على موقع التدوين العالمي "تويتر" إلى أن حملته الانتخابية سترفع دعوى قضائية الاثنين المقبل على نتيجة الانتخابات.

جاء ذلك ردًا على ما أعلنته وسائل إعلام أمريكية منذ قليل بفوز بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة على حساب ترامب، في الوقت الذي أشارت فيه حملة المرشح الديمقراطي بأن بايدن سيوجه كلمة للشعب الأمريكي الليلة.

وكانت فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.

وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن الأمريكيون ينتخبون الرئيس وأعضاء الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب وحكام الولايات، حيث تجري الانتخابات علي 35 مقعدًا بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من أصل 100 مقعد ومجلس النواب بأكمله وحكام بعض الولايات. ويتوقع فوز الديمقراطيين بـ209 مقاعد من مقاعد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منذ 2018 بسهولة، بينما يجدون تأييدًا ضعيفًا في مناطق لها 24 مقعدًا بينما يتوقع فوز الديمقراطيين بـ165 مقعدًا بسهولة بينما يلقون تأييدًا ضعيفًا في 37 مقعدًا.

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