في الذكرى الأولى لوفاته.. تعرف على أبرز أعمال هيثم أحمد زكي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحل اليوم الذكري الأولى لوفاة الفنان هيثم أحمد زكي والذي ولد في 4 أبريل عام 1984 وهو ابن الفنانة هالة فؤاد ورحلت والدته وهو صغير فتولى تربيته جده وجدته.

بدأ هيثم أحمد زكي حياته الفنية منذ عام 2006 حيث استكمل باقي مشاهد فيلم "حليم" وذلك عقب وفاة والده ثم خاض بطولة فيلم "البلياتشو" ثم ابتعد عن عالم الفن وعاد مرة أخرى عام 2010 من خلال مسلسل "الجماعة".

شارك هيثم أحمد زكي في عدد من الأعمال الفنية منها "دوران شبرا"و "الصفعة" و"السبع وصايا" و"كلبش 2".

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