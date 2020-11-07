إقبال متزايد من جانب السيدات.. كيف بدت ساعات المساء في أول أيام انتخابات النواب؟

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انطلقت، صباح اليوم السبت، انتخابات مجلس النواب 2020، فى محافظات المرحلة الثانية، البالغ عددها 13 محافظة، على أن تستمر عملية الاقتراع حتى غدا الأحد، فى 13 محافظة هى: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، بورسعيد، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ودمياط، والسويس.



ومع حلول فترات المساء، شهدت لجان ومراكز الاقتراع، إقبالا مكثفا من جانب الناخبين، الذين توافدوا على لجانهم الانتخابية، للمشاركة فى ذلك الاستحقاق الدستورى، وتصدرت السيدات صفوف الناخبين، إذ حرصن على المشاركة فى الانتخابات، والتصويت لصالح مرشحيهم، بدافع الوطنية، والحرص على المشاركة فى جميع الاستحقاقات الدستورية.



ففى لجان مدرسة التوفيقيه الثانوية بنين، بمنطقة شبرا مصر، فى محافظة القاهرة، وفى أول أيام انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية، تصدرت السيدات المشهد، بعدما وقفن فى صفوف أمام اللجان، حرصا على الإدلاء بأصواتهن، والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية.



وشهدت لجان الاقتراع بحى الجمالية، توافد عدد كبير من المواطنين، منذ الصباح، وذلك للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، والإدلاء بأصواتهم، وكانت السيدات فى صدارة الناخبين المصطفين أمام اللجان، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التى سبق الإعلان عنها، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.



وشهدت مدرسة الشهيد محمد رفعت، بمصر الجديدة، إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين، وخصوصا السيدات، اللاتى حرصن على اصطحاب أطفالهن برفقتهن إلى لجان الاقتراع، مع الحرص على اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حفاظا على أنفسهن وعلى أطفالهن المرافقين لهن خلال العملية الانتخابية.



وشهدت لجان الانتخابات بمحافظة القليوبية تزايد أعداد الناخبين الذين توافدوا على مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية، خصوصا خلال فترات المساء، بعد انتهاء ساعة الراحة المقررة بين الساعة 3 مساء إلى 4 مساء.



وفى شمال سيناء، شهدت لجان الانتخابات بمدينة نخل حضورا لافتا لكبار السن من أبناء قبائل التساهل والاحيوات والترابين، الذين توافدوا من القرى والوديان للإدلاء بأصواتهم، كما شهدت لجان الدائرة الانتخابية الثانية ومقرها مدن وقرى الحسنة ونخل بوسط سيناء وبئر العبد ورمانة، إقبال الناخبين بكثافة على مقرات اللجان للإدلاء بأصواتهم.



وشاركت المرأة السيناوية بكثافة فى انتخابات مجلس النواب بمختلف الدوائر، حيث خرجت المئات من السيدات، وخصوصا سيدات الشيخ زويد، وبئر العبد، ووسط سيناء، إلى لجان الانتخابات والتصويت بكثافة للمرشحين.



وتجرى المرحلة الثانية، من انتخابات مجلس النواب، على مدار اليوم السبت، وغدا الأحد، فى 13 محافظة هى: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، بورسعيد، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ودمياط، والسويس.



ومن بين 2085 مرشحا فى 70 دائرة انتخابية، يختار الناخبون نواب النظام الفردى، إذ يتم انتخاب 31 نائبا عن محافظة القاهرة، من بين 433 مرشحا، يتنافسون فى 19 دائرة، وفى القليوبية، يتم انتخاب 16 نائبا، من بين 223 مرشحا، يتنافسون فى 6 دوائر، وفى الدقهلية يتم انتخاب 21 نائبا، من بين 351 مرشحا، يتنافسون فى 10 دوائر، وفى المنوفية يتم انتخاب 11 نائبا، من بين 168 مرشحا، يتنافسون فى 6 دوائر، وفى الشرقية يتم انتخاب 21 نائبا، من بين 246 مرشحا، يتنافسون فى 8 دوائر، وفى الغربية، يتم انتخاب 14 نائبا، من بين 188 مرشحا، يتنافسون فى 7 دوائر، وفى كفر الشيخ، يتم انتخاب 10 نواب، من بين 150 مرشحا، يتنافسون فى 4 دوائر، وفى الإسماعيلية، يتم انتخاب 5 نواب، من بين 113 مرشحا، يتنافسون فى 3 دوائر، وفى بورسعيد، يتم انتخاب نائبين، من بين 50 مرشحا، يتنافسون فى دائرتين، وفى جنوب سيناء، يتم انتخاب نائبين، من بين 10 مرشحين، يتنافسون فى دائرتين، وفى شمال سيناء، يتم انتخاب نائبين، من بين 31 مرشحا، يتنافسون فى دائرتين، وفى دمياط، يتم انتخاب 4 نواب، من بين 88 مرشحا، يتنافسون فى دائرتين، وفى السويس، يتم انتخاب نائبين، من بين 34 مرشحا، فى دائرة واحدة.



كما يتم انتخاب قائمتين، فى دائرتين، ففى دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، تتنافس قائمتان للفوز بـ100 مقعد، وفى دائرة قطاع غرب الدلتا، ومقرها مديرية أمن الشرقية، تتنافس قائمتان للفوز بـ42 مقعدا.