"سي إن إن": جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
Advertisements

 

 

 

نشرت قناة "سي إن إن" الأمريكية منذ قليل، فوز جو بايدن المرشح الديمقراطي للسباق الرئاسي بالولايات المتحدى الأمريكية، بناءً على نتيجة ولاية بنسلفانيا التي حسمت الأمر.

 

وقالت الشبكة الأميركية إن بايدن فاز بولاية بنسلفانيا الحاسمة، ليحصل بالتالي على 284 صوتا في المجمع الانتخابي.

 

ويحتاج المرشح 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، للفوز بالانتخابات.

 

وشهدت انتخابات الرئاسة الأميركية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن بتزوير الانتخابات.

 


أخبار تهمك

"سي إن إن": جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

منذ ثلث ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

الزمالك يُقدم عرضًا مغريًا لضم هداف سموحة

منذ ساعة و نصف

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. وفاة فنان شهير بسبب "خناقة" (صورة)

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 5 ساعات

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تحرك مفاجئ من الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بدء ساعة الراحة لليوم الأول بانتخابات النواب 2020

منذ حوالي 4 ساعات

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:56 م

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

"سي إن إن": جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

06:42 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

08:49 م

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

04:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه