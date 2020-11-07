تراجع صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 18% في أول تسعة شهور من 2020

كشف تقرير صادر اليوم السبت عن المجلس التصديري لمواد البناء، أن قيمة صادرات مصر من الحديد الصب والصلب تراجعت بنسبة 18% خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020 لتسجل 438 مليون دولار مقابل 535 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 .

وأوضح التقرير الشهري اارتفاع قيمة صادرات الحديد المصري بنسبة 92% خلال سبتمبر الماضي لتبلغ 73 مليون دولار في مقابل 38 مليون دولار خلال سبتمبر 2019.

وذكر التقرير أنه خلال الشهور الـ 9 أشهر الأولى تم تصدير الحديد إلى 76 دولة منهم 19 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي وهي (كوريا الجنوبية، مالطة، كرواتيا،سيشل، فلسطين، الكونغو زائير، هنج كنج، الكويت، اتحاد ماليزيا-ملايو سابقا، السلفادور، مالي، موزامبيق، نيوزيلندا، انجولا وكاببندا، توجو، زيمبابوي-روديسيا الجنوبية، روسيا الاتحادية، بنين، اوكرانيا”

وتستحوذ 5 دول ” السعودية، اسبانيا، ايطاليا، كينيا، السودان” على 62.1% من اجمالي صادرات الحديد والصلب خلال تلك الفترة بقيمة 271.937 مليون دولار.

وتسيطر المملكة العربية السعودية على 35% من إجمالي صادرات الحديد المصري لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 152.92 مليون دولار في مقابل 152.556 مليون دولار بنمو 0.2%.

وجاءت اسبانيا المرتبة الثانية بقائمة أكبر 10 دول مستوردة للحديد المصري بما قيمته 39.152 مليون دولار مقابل 39.67 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 1%.

وانخفضت قيمة صادرات حديد الصب والصلب إلى ايطاليا بنسبة 2% خلال الفترة من ” يناير- سبتمبر 2020″ لتسجل 29.602 مليون دولار في مقابل 30.109 مليون دولار.

وحلت كينيا في المرتبة الرابعة بنمو 49%، لتحقق 28.052 مليون دولار في مقابل 18.661مليون دولار

واحتلت السودان المرتبة الخامسة بقائمة أكبر 10 دول مستوردة للحديد المصري بما قيمته 22.211 مليون دولار مقابل 38.195 مليون دولار بتراجع نسبته 42%.

وانخفضت صادرات مصر من الحديد اليمن لنحو 12.334 مليون دولار مقابل 17.151 مليون دولار بتراجع 28%، وإلى تايلاند بنسبة 23% لتبلغ 15.423 مليون دولار مقابل 19.866 مليون دولار.

وتراجعت قيمة صادرات حديد الصب والصلب إلى الأردن بنسبة 1% خلال الفترة من ” يناير- سبتمبر 2020″ لتسجل 20.386 مليون دولار في مقابل 20.495 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر من الحديد لهولندا لنحو 17.288 مليون دولار مقابل 7.659 مليون دولار بنمو 126%، ولسوريا لتبلغ 13.927 مليون دولار في مقابل 13.883مليون دولار.