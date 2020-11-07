التشكيل الرسمي لقمة دورتموند وبايرن ميونيخ في الدوري الألماني

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي لمواجهة منافسه التقليدي بوروسيا دورتموند، اليوم السبت في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سيجنال ادونا بارك معقل بوروسيا، ضمن منافسات ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني.





ويحتل بايرن ميونخ في صدارة جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: مانويل نوير.





خط الدفاع: سار - بواتينج - دافيد ألابا - لوكاس هيرنانديز.





خط الوسط: كيميتش - جوريتزيكا - كومان - جنابري.





خط الهجوم: توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي.





بينما يأتي التشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند كالآتي :-





بوركي - توماس مونييه - اكاني - هومليز - جيريرو - فيتسيل - ديلاني - جيوفاني رينا - ماركو رويس - سانشو - ايرلينج هالاند.



