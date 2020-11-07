Magnit.. أفضل سيارات نيسان الحديثة وأقلها في استهلاك الوقود

طرحت نيسان في الهند سيارة Magnit الجديدة، والتي صُنفت بين أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها تنافسية من حيث السعر الاقتصادي والاقتصاد في استهلاك الوقود.





Magnit





تأتي Magnit الجديدة بتصميم كروس أوفر مميز بطول 4 أمتار وعرض 175 سم وارتفاع 157 سم وقاعدة عجلات 250 سم.





ما يميز هذه السيارة عن غيرها هو التصميم الفريد والتدفق الرائع للهيكل، والشكل الغريب للمصابيح الأمامية ومصابيح الضباب، فضلاً عن تصميم مآخذ الهواء وممتصات الصدمات والإطارات التي تحيط بالعجلات.





على الرغم من حجمها المتوسط، إلا أن هذه السيارة بها مقصورة تتسع لـ 5 ركاب، ومجهزة بمقاعد رياضية جلدية وواجهة تحكم متقدمة يمكن التحكم فيها عبر شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات.





كما زودت نيسان السيارة بكاميرات لمراقبة محيط الجسم بالكامل، وأجهزة استشعار المسافة الأمامية والخلفية، وأجهزة استشعار الضوء والمطر، وأنظمة تدفئة المقاعد، وعجلة القيادة، والزجاج والمرايا، وأنظمة تكييف الهواء والوسادات المتطورة، سلامة لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.



