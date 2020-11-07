تحقق مشهد استشهاد ابنها في الحقيقة.. مالا تعرفه عن رجاء حسين

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يحل اليوم 7 نوفمبر يوم ميلاد الفنانة رجاء حسين والتي شاركت في عدد من الأعمال الفنية والتي لاقت إعجاب الجمهور.

بدأت "حسين" حياتها الفنية من خلال انضمامها لفرقة الريحاني ثم انتقلت للعمل في الإذاعة والتليفزيون وبدات بالعمل مع المخرج يوسف شاهين.

وتزوجت من الفنان سيف عبد الرحمن وأنجبت كريم ودينا.

شاركت "حسين" في مسلسل "الليل وآخره" وجسدت من خلاله دور الأم التي تحزن لذهاب ابنها للجيش ويتوفى عقب تأديته لمأمورية لتعيش نفس الموقف في حياتها الشخصية حيث استشهد أثناء تواجده في الجيش.

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