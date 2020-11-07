لليوم التالي.. محافظة الإسكندرية تعلن تعطيل الدراسة غدًا بالمدارس والجامعات لسوء الطقس

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أنه يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

فيما أصدر الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، قرارًا بتعطيل الدراسة غدًا الأحد بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها اونلاين وفقًا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التى تشهدها المحافظة وتستمر خلال الساعات القادمة، ويستثنى من ذلك القيادات والاطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، ومايحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق إحتياجاتهم كلياتهم ومعاهدهم، وذلك حرصا على سلامة ابنائنا الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

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