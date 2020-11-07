الانتهاء من إصلاح عطل المياه بمدينة الخانكة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، الانتهاء من إصلاح عطل بخط المياه قطر ٧٠٠ مم GRp بعزبة الهادي، بمدينة الخانكة.



كما جرى تشغيل المحطة، حيث تسبب هذا العطل في قطع المياه عن مدينة الخانكة، ليستمر هذا الانقطاع طيلة 32 ساعة.



وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، أعلنت صباح أمس الجمعة، عن وجود عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسى المغذي لمدينة الخانكة، مما يترتب عليه قطع المياه عن مدينة الخانكة، موضحا أنه جارى إنهاء أعمال الإصلاح، لسرعة إعادة ضخ المياه من جديد للمدينة.



وأوضحت الشركة، أنه سيتم الانتهاء من أعمال إصلاح الخط بأسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخري، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع.



وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن أرقام هواتف مديرى الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياة الشرب والصرف الصحي للابلاغ عن أي أعطال أو طوارئ قد تحدث علي مدار 24 ساعة.