أحمد بن سعيد آل مكتوم يشيد ببرامج التوعية بالإمارات: ساهمت بشكل كبير في دعم التصدي لكورونا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
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 أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عن نجاح برنامج "سفراء مناعة المجتمع" التابع للجامعة في الوصول إلى مليون مشارك من مختلف أنحاء العالم، من خلال مجموعة من الدورات التدريبية الإلكترونية الهادفة إلى الارتقاء بمستويات الوعي المجتمعي حول كيفية مكافحة فيروس كوفيد-19 والحد من انتشاره.

 

 

 

وأكّد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية رئيس مجلس أمناء الجامعة، في بيان اليوم السبت، أن برامج التوعية المجتمعية في دولة الإمارات أسهمت بصورة كبيرة في دعم الجهود الحكومية للتصدي لجائحة كوفيد-19.

 

 

 

وأضاف: "أظهرت دبي ودولة الإمارات أهمية تبني ودفع عجلة التحوّل الرقمي، حيث يجسّد برنامج سفراء مناعة المجتمع القِيَم التي توجّه مختلف مبادراتنا وأعمالنا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، خاصةً من حيث تطوير الحلول المبتكرة التي تحقق المنفعة للمجتمع ككل، مع المساهمة في ذات الوقت في دعم جهود دولة الإمارات في احتواء الجائحة، ولعل أبرز ما يحققه هذا البرنامج هو توظيف الخبرات والمعارف المتقدّمة التي تحتضنها دولة الإمارات في سبيل المنفعة العامة". 

 

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