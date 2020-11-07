الأهلي يكشف عن موعد عودة نجمي الفريق

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد عودة الثنائي جونيور أجاي وأليو بادجي إلى القاهرة للانتظام في مران الفريق الأحمر.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الثنائي النيجيري جونيور أجايي والسنغالي أليو بادجي، سينتظمان في مران الفريق الجماعي الثلاثاء القادم.

أضاف أنهما حصلا على إجازة وسافرا إلى بلديهما من أجل الاطمئنان على أسرتيهما.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ8، وأيضًا خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

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