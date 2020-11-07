"لايف ستايلز" تُعيد رولا سعد باللهجة المصرية في "لاغني تلاقيني"

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طرحت شركة "لايف ستايلز ستديوز" على قناتها الرسمية على يوتيوب كليب جديد للنجمة اللبنانية رولا سعد بعنوان "لاغيني تلاقيني" لتعيدها الى نجاحاتها السابقة باللهجة المصرية بعد غياب.



والاغنية كلمات أسامه مصطفي والحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي أحمد عادل وتم تصوير الاغنية بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري.



وتحرص شركة "لايف ستايلز ستديوز" خلال هذه الفترة على تقديم مجموعة من الاعمال المميزة التي تليق بالمستمع العربي والمصري بالتحديد بعد انتشار موجة اغاني المهرجانات فى الفترة الاخيرة التي اثرت على صناعة الموسيقي بشكل كبير فى مصر وتبذل الشركة مجهود كبير لإعادة الاغنية المصرية إلى مصارها الطبيعي حيث تعاقدت الشركة مع عدد كبير من النجوم والمواهب المصرية لإنتاج أكثر من عمل خلال الفترة القادمة.





