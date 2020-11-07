أزمة مرتقبة بين برشلونة وميسي بسبب تخفيض الرواتب

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة رفض تقديم خدمة للنادي الكتالوني الذي يعاني حاليًا من أزمة اقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.


وأكد برنامج كواترو الإسباني أنه هناك خلافًا كبيرًا في وجهات النظر بين ميسي وكارليس توكيتس الرئيس المؤقت لإدارة النادي الكتالوني حول تخفيض رواتب نجوم الفريق الأول.


وأفاد البرنامج الإسباني بأن برشلونة يرغب في تخفيض رواتب جميع اللاعبين بنسبة 30% لتوفير 190 مليون يورو وتقليل خسائر البلوجرانا الناتجة عن أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.


وأوضح البرنامج الإسباني أن عددًا من نجوم برشلونة على رأسهم ميسي يعتقدون أن الرئيس المؤقت غير مخول له التفاوض معهم على تخفض الرواتب وأنهم يفضلون مناقشة الأمر عقب انتخاب مجلس إدارة جديد.


وأشار البرنامج الإسباني إلى أن الجلسة بين محامي النادي وممثلي اللاعبين يوم الأربعاء الماضي لم تسفر عن أي اتفاق وتم تأجيل الأمر لجلسة جديدة يوم الأربعاء المقبل.


وألمح البرنامج الإسباني أن إدارة برشلونة لها الحق في بدء إجراءات تخفيض رواتب اللاعبين الرافضين للقرار لكنها ترفض هذا الحل وتفضل اللجوء لمفاوضات جديدة لا سيما وأن ذلك الإجراء قد يدفع اللاعبين لرفع دعاوى ضد مجلس الإدارة أمام المحاكم الإسبانية.


ونوه البرنامج الإسباني أن موقف ميسي يعتبر الأكثر تعقيدًا بين جميع اللاعبين لأنَّ عقده ينتهي في الموسم الحالي ولا يمكن تأجيل أي أموال له للمواسم المقبلة بدون التوقيع على عقد جديد.


وذكر البرنامج الإسباني أن ميسي سبق له أيضًا رفض تخفيض راتبه أثناء تواجد جوسيب ماريا بارتوميو على رأس مجلس إدارة برشلونة السابق. 

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