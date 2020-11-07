اتحاد الأثريين العرب يعلن الفائزين بجوائز التميز لعام 2020

Advertisements

أعلن الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للاتحاد العام للأثريين العرب، الجوائز التقديرية المقدمة من الاتحاد للأثريين المتميزين عن عام 2020.



جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولية لاتحاد الأثريين العرب المنعقد في مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.



وفاز بدرع الآثاريين العرب الدكتورة منيرة الرمادي شابوطو من تونس، وفاز بالدرع الفخرى الدكتور محمد خليص الحربي من السعودية.



وفاز بجائزة الاتحاد التقديرية كلا من الدكتور محسن بن فرحانى القرنى من السعودية والدكتورة منى الشحات كلية الآداب جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد راشد مدير مركز فاروق الباز للاستدامة بالجامعة البريطانية في مصر.



وفاز بجائزة الجدارة العلمية الدكتور عبد الرحيم محمد خبير من جمهورية السودان الشقيقة والدكتورعيسى يوسف مدير إدارة الآثار والتراث المادي بهيئة الشارقة للآثار بالإمارات المتحدة



وفاز بجائزة التمييز الأكاديمى كلًا من الدكتورة هناء محمد عدلى كلية الآداب جامعة حلوان، الدكتورة شيرين صادق الجندي رئيس قسم الإرشاد السياحى بجامعة عين شمس.



وفاز بجائزة التفوق العلمى لشباب الآثاريين كلًا من الدكتور منصور عبد الرازق من كلية الآثار جامعة القاهرة والدكتور أيمن محمد أحمد من كلية الآداب- جامعة دمنهور والدكتور محمد عطية هواش من كلية الآثار- جامعة القاهرة، وقد فاز بالجائزة التشجيعية للوعى الأثرى الآثارى عبد الرحيم حنفي رئيس قسم المخطوطات بمتحف الفن الإسلامي.



أما بالنسبة لجوائز الاتحاد لخدمة التراث فقد فاز بجائزة الدكتور محمد صالح شعيب لخدمة التراث الحضارى اسم المرحوم الآثارى خالد محمد السيد "مفتش بوزارة السياحة والآثار بمصر"



وفاز بجائزة المرحومة إبتهال جمال عبد الرؤوف الطالبة لمياء محمد حمزة محمد الأولى على شعبة الآثار الإسلامية بجامعة المنيا.



أما بالنسبة للجوائز ذات المردود المادي فقد فاز بجائزة الشيخ جميل عبد الرحمن خوقير رحمه الله الدكتور بدر عبد العزيز بدر عميد كلية الآداب جامعة بوسعيد وذلك عن مجمل أعماله حول أثر الحضارة الإسلامية في أوروبا، وفاز بجائزة الدكتورة حصة بنت عبيد بن صويان الشمري المهندس محمد يوسف المرصفى من مصر عن مجمل أعماله في مجال التصميمات المعمارية وتنمية الوعى الحضاري والأثري للطفل العربي.



وفاز بجائزة الشريف محمد بن على الحسنى الدكتورة سهام عبد الله جاد جامعة المنيا، وفاز بجائزة الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصارى كلًا من الدكتورة اسماء عثمان عبد العزيز بن أحمد من جامعة الأميرة نورة بالسعودية والدكتور إبراهيم جلال أحمد من جامعة أم القرى.