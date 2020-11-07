الناخبون يدلون بأصواتهم بمدرسة الطبري ويعلقوا علي مشاركتهم بالانتخابات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر
أية حمروشي، اسماعيل منطاوي، تصوير مصطفي الديب وبل
Advertisements
رصدت عدسة الفجر عدد من الناخبين وآرائهم علي مشاركتهم في اللجان الانتخابية بمدرسة الطبري والجدير بالذكر شهد محيط لجان مدرسة طبري الحجاز الثانوية التابعة للدائرة السادسة ومقرها مصر الجديدة ومدينة نصر، توافد الناخبين علي اللجان، بالإضافة لتوفير سيارة تابعة لوزارة الداخلية لتوزيع الكمامات على المواطنين القادمين للإدلاء بأصواتهم وغير مرتدين كمامات.

وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، اليوم السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.

أخبار تهمك

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. تحرك مفاجئ من الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يُقدم عرضًا مغريًا لضم هداف سموحة

منذ ساعة و نصف

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

منذ حوالي 13 ساعة

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ ساعة و 10 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة فنان شهير بسبب "خناقة" (صورة)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بدء ساعة الراحة لليوم الأول بانتخابات النواب 2020

منذ حوالي 4 ساعات

"سي إن إن": جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

منذ أقل من نصف ساعة

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:56 م

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

"سي إن إن": جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

06:42 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

08:49 م

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

04:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه