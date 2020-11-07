وزارة التخطيط تكشف ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الأقصر للعام المالي الجاري

اعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الأقصر للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.









أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/20 على المستوى القومي والتي تتضمن استهداف معدل نمو اقتصادي يبلغ 3.5%، إلى جانب تحقيق معدل استثمار بنحو 10.8% باستثمارات كُلية تُقدر بـ 740 مليار جنيه، وأن يصل معدل البطالة إلى نحو 10%، كما تستهدف الخطة إتاحة تمويل بنحو 13 مليار جنيه لتشجيع العمل الحر والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير 870 ألف فرصة عمل، لافتة إلى توجيه 15% من الاستثمارات العامة الموزعة لمٌحافظات الصعيد بقيمة 56.8 مليار جنيه، وتوجيه 64% من الاستثمارات لتطوير البنية الأساسية بقيمة 246.1 مليار جنيه، ونسبة 27% للتنمية البشرية والاجتماعية بقيمة 102.6 مليار جنيه، موضحة أن نسبة 6% من الاستثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية بقيمة 22.9 مليار جنيه.





وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الأقصر أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 174 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الأقصر بخطة عام 20/2021 تبلغ 2،86 مليار جنيه بنسبة زيادة 45،2% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1،1% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 43،7% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.





وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الأقصر بخطة عام 20/2021 أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 1،1 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 38،5%، ويخص قطاع التنمية المحلية 592،1 مليون جنيه بنسبة 20،7%، إلى جانب توجيه 580 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 20،3%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي استثمارات بقيمة 162 مليون جنيه بنسبة 5،7%، وتوجيه 98 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 3،4%، بالإضافة إلى توجيه 327،9 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 11،4%.





وسلطت وزيرة التخطيط الضوء على ملامح مُبادرة حياة كريمة بخطة 2021/20 بمحافظة الأقصر موضحة أن عدد القرى المستفيدة من المبادرة 4 قرى، وأن حجم الاستثمارات يقدر بنحو 154.9 مليون جنيه، ويقدر عدد المستفيدين بنحو 40.6 ألف نسمة.





وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمحافظة الأقصر في خطة 2021/20 في توجيه 723.3 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي تتمثل أهم المستهدفات التنموية في إنشاء 25 مدرسة بإجمالي 444 فصل.





وفيما يتعلق بالمستهدفات التنموية بقطاع الري في خطة عام 20/2021 في المحافظة فإن الخطة تستهدف إنشاء وإحلال وتجديد 36 قنطرة ومنشأة صناعية (أفمام ـ حجوزات ـ سحارات ـ كبارى ـ محطات)، إلى جانب تأهيل وتبطين مجاري مائية بأطوال 80 كم.





جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت "خطة المواطن للعام المالي 20/2021"، وذلك للعام الثاني على التوالي بكافة محافظات الجمهورية، بهدف زيادة الوعي لدى المواطنين للتعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.