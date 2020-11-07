١٠٠ جنيه تتسبب في أزمة بين الناخبين بمحافظة الغربية (صورة)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لورقة مالية فئة ١٠٠ جنية، ومكتوب عليها صوتك أمانة رقم ١ رمز الكتاب، وأكد نشطاء الفيس بوك، أنة يتم توزيع أموال على الناخبين فى دائرة كفر الزيات وبسيون من أحد المرشحين.

فى حين أشار النائب سامح حبيب المرشح عن دائرة كفر الزيات وبسيون، أن هذة الصورة ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لعدد من الصفحات فى المنصورة وطنطا والمنوفية ولا يعرف مصدرها، ونفى أن تكون صادرة من أحد من أنصاره.

كذلك تداول عدد من النشطاء في مدينة المحلة الكبرى الصورة، مؤكدين انها تخص أحد المرشحين، والذى نفى أيضا علاقتة بها وانة تفاجىء بظهورها على الفيس بوك.

يذكر ان محافظة الغربية شهدت اليوم إقبال من قبل الناخبين على اللجان الانتخابية منذ فتح اللجان فى التاسعة صباحا، واستمر توافد الناخبين على اللجان مساء اليوم على الرغم من هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على كافة مدن ومراكز المحافظة.

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