توافد الناخبين علي لجان مدرسة الطبري بعد استئنافه ساعة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
أية حمروشي-تصوير بلال أحمد ومصطفي الديب
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شهد محيط لجان مدرسة طبري الحجاز الثانوية التابعة للدائرة السادسة ومقرها مصر الجديدة ومدينة نصر، توافد الناخبين علي اللجان، بالإضافة لتوفير سيارة تابعة لوزارة الداخلية لتوزيع الكمامات على المواطنين القادمين للإدلاء بأصواتهم وغير مرتدين كمامات.

وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، اليوم السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.
توافد الناخبين علي لجان مدرسة الطبري بعد استئنافه ساعة
توافد الناخبين علي لجان مدرسة الطبري بعد استئنافه ساعة
توافد الناخبين علي لجان مدرسة الطبري بعد استئنافه ساعة
توافد الناخبين علي لجان مدرسة الطبري بعد استئنافه ساعة
توافد الناخبين علي لجان مدرسة الطبري بعد استئنافه ساعة
توافد الناخبين علي لجان مدرسة الطبري بعد استئنافه ساعة
توافد الناخبين علي لجان مدرسة الطبري بعد استئنافه ساعة
توافد الناخبين علي لجان مدرسة الطبري بعد استئنافه ساعة

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