في يوم ميلادها.. تعرف على سبب هجوم رجاء حسين على ياسمين صبري

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يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة رجاء حسين حيث تكمل عامها ال83 والتي شاركت في عدد من الأعمال الفنية ولاقت إعجاب الجمهور.



ومن أبرز أعمالها فيلم "أفواه وأرانب"و مسلسل "عايزة اتجوز"و "الليالي الدافئة".



وهاجمت رجاء حسين النجمة ياسمين صبري قائله: " أما تجيلك حاجة بمليون جنيه اسكت إنما تستعرض على المجتمع بهداياك ده استفزاز، لأن هناك ناس في المجتمع مش لاقية تأكل".



وأضافت: "ليه بتستفزوا الجمهور، ليه بتستفزوا الناس الغلابة، لو أنا جالي هدية بمليون جنيه أخودها واسكت، ولما يجي حد يسألني بكام أرد عليه".