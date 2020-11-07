وزير التموين يتفقد المشروعات التموينية ومراكز خدمة المواطنين بمحافظة الأقصر

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:31 م
وزير التموين والتجارة الداخلية
وزير التموين والتجارة الداخلية
أحمد الشيخ
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واصل  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لليوم الثاني علي التوالي  جولته بمحافظة الأقصر لمتابعة المشروعات التموينية ومراكز خدمة المواطنين بالمحافظة وذلك برفقة  المستشار  مصطفى ألهم محافظ الاقصر، والاستاذ احمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، واللواء دكتور محمد عاطف رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لتجارة الجملة ،  والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التمويـن  بالأقصر.

 

 بدأت جولة الوزير بتفقد المخبز الآلي الكائن بمنطقة شرق السكة الحديد  والتابع لشركة مطاحن مصر العليا وتبلغ مساحته 400م2 وطاقته الانتاجية 1,2 طن / يوم بما يعادل 17400 رغيف /  يوم.

 

وتابع الوزير انتظام العمل بالمخبز ومدى رضاء المواطنين عن الخبز المنتج وشدد علي ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بوزن وجودة الرغيف مع تطبيق الاجراءات الاحترازية علي العاملين بالمخبز .

 

واستكمل المصيلحي جولته بتفقد  مركز خدمة المواطنين بمنطقة شرق السكة الحديد بالقرب من المخبز الألي والذي يعتبر أحد المراكز الاربعة عشر المطورة على مستوى محافظة الاقصر  ضمن خطة تطوير منظومة الخدمات التموينية المقدمة .

 

ويقدم المركز خدماته لمواطني وسط مدينة الأقصر من خلال عدد 4 شباك علي مساحة 65 متر وبتكلفة مليون جنيه حيث يمكن للمواطنين من خلاله استخراج بطاقات تموينية جديده للفئات المستحقة – فصل اجتماعي  - بدل تالف وفاقد – نقل بطاقة تموينية ويتوازى مع اجراءات الدولة للتحول الرقمي .

 

وتابع الوزير جولته بتفقد هايبر الشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع رمسيس بمدينة الاقصر بالقرب من مدرسة الأقباط الاعدادية والمكون من ثلاثة طوابق عبارة عن هايبر كبير ومخزن وثلاثجة اقيموا علي مساحة 422 متر بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 16 مليون جنيه حيث اعلن الوزير عن الاعداد لتشغيله خلال شهر.

 

 وواصل وزير التموين جولته بالأقصر بتفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ومخزن السلع بشارع نادي المدينة المنورة بجوار شركة كهرباء الأقصر والذي يعتبـر احد الفروع المميكنة لعرض وبيع جميع السلع الغذائية والمنظفات واللحـوم المجمـدة والطازجـة والدواجن المجمدة وملحق به فرع لتسليم المقررات التموينية ونقاط الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية ويبلغ مساحته 120م2 .

فيما تبلغ مساحة  المخزن المجاور للفرع 405 م2 بسعــة تخزينية 600 طن مخصص للسلـع التموينية وتخزين مخزون استراتيجي آمن  من السلع التموينية وهو احـد المخازن من عدد 34  مخزن جملـة على مستوى المحافظـة  سعتهم التخزينية اكثر من 20 الف طن .

 

 واشاد الوزير بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة داخل الفرع وطريقة عرضها والمظهر المشرف للعاملين مطالباً قيادات الشركة بتعميم نموذج عرض السلع والخدمات بكافة الفروع علي مستوي الجمهورية .

 

واختتم الوزير جولته بتفقد مركز خدمة المواطنين ومقره نجع الخطباء بمدينة الأقصر وذلك لخدمة مواطني بندر الاقصر وجنوب الكرنك حيث اقيم المركز علي مساحة 90 متر بتكلفة اجمالية تقدر بنحو مليون و250 الف جنيه ويضم عدد 4 شباك لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين .

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