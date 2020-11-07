عاجل - نجم الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:38 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي نبوي
Advertisements
تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خبرا سارًا، خلال تدريبات المارد الأحمر اليوم السبت.

وانتظم رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في تدريبات الكرة اليوم، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وشارك ربيعة بقوة في مران الفريق الجماعي اليوم، بعد أن انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وخاض ربيعة برنامج إعداد قويًّا، انتهى خلال اليومين الماضيين، بعد أن حصل على وحدات تدريبية وبدنية متنوعة، تحت إشراف كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، ليعود اللاعب اليوم للمشاركة بقوة في التدريبات الجماعية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهائي افريقيا موسيماني ربيعة الأهلي

أخبار تهمك

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ يوم

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يومين

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ يوم

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

الاتحاد السكندري يتعاقد مع نجم الزمالك على سبيل الإعارة

منذ 35 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ ساعة و 25 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ 43 دقيقة

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تحرك مفاجئ من الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بدء ساعة الراحة لليوم الأول بانتخابات النواب 2020

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:19 م

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

08:49 م

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

02:31 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه