عاجل - نجم الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خبرا سارًا، خلال تدريبات المارد الأحمر اليوم السبت.





وانتظم رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في تدريبات الكرة اليوم، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.





وشارك ربيعة بقوة في مران الفريق الجماعي اليوم، بعد أن انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.





وخاض ربيعة برنامج إعداد قويًّا، انتهى خلال اليومين الماضيين، بعد أن حصل على وحدات تدريبية وبدنية متنوعة، تحت إشراف كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، ليعود اللاعب اليوم للمشاركة بقوة في التدريبات الجماعية.



