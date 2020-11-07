عبر زووم.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لاتحاد الأثريين العرب

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انطلقت صباح اليوم السبت، أعمال المؤتمر الدولي للاتحاد العام للآثاريين العرب الثالث والعشرون، والمنعقد في الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر بمقر الاتحاد في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.



افتتح المؤتمر الدكتور عمرو سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية والدكتور محمد الكحلاوى رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب.



بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد علي شيوخ الآثاريين الراحلين، وخاصة الدكتور علي رضوان الرئيس السابق لاتحاد الأثريين العرب، كما تم عرض فيلم تسجيلي عنه وتاريخه.



وبسبب ظروف أزمة فيروس كورونا، فقد شارك عدد من الأثريين وقيادات الآثار في الدول العربية عبر تقنية زووم، كما شددت إدارة الاتحاد والمؤتمر علي التزام الحضور بكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا.



وقال الكحلاوي إن المؤتمر يأتى بالتعاون مع منظمتى الإيسيسكو والإلكسو،تأكيدًا على ضرورة توحيد الجهود والتنسيق فيما بيننا لخدمة تراث أمتنا.



ومن المقرر أن يناقش المؤتمر علي مدار يومين أكثر من 60 ورقة بحثية، لباحثين من مصر والوطن العربي تتضمن كافة مجالات الآثار والترميم والمتاحف والحضارات القديمة والتنقيب في الوطن العربي.