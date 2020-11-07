إصابة رئيس نادي فيرونا بفيروس كورونا

















أعلن نادي هيلاس فيرونا الإيطالي عن إصابة رئيسه ماوريزيو سيتي بفيروس كورونا وأنه يعاني أيضًا من بعض الأعراض.





ومن المقرر أن يلتقي فيرونا مع ميلان يوم الأحد في مباراة صعبة ببطولة الدوري.





وأصدر النادي بيانًا رسميًا أعلن من خلاله بأن الاختبارات التي خضع لها سيتي أثبتت إصابته بفيروس كورونا يوم الجمعة.





وأوضح البيان أن الرئيس يعاني من بعض الأعراض الخفيقة للمرض وأنه بدأ الخضوع في عزلة إجبارية في المنزل بالفعل.





وفي غضون ذلك، عاد رئيس نادي تورينو أوربانو كايرو إلى منزله يوم الجمعة بعد عدة أيام قضاها في المستشفى مصابًا بأعراض كورونا.



