إصابة رئيس نادي فيرونا بفيروس كورونا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements




أعلن نادي هيلاس فيرونا الإيطالي عن إصابة رئيسه ماوريزيو سيتي بفيروس كورونا وأنه يعاني أيضًا من بعض الأعراض.

ومن المقرر أن يلتقي فيرونا مع ميلان يوم الأحد في مباراة صعبة ببطولة الدوري.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا أعلن من خلاله بأن الاختبارات التي خضع لها سيتي أثبتت إصابته بفيروس كورونا يوم الجمعة.

وأوضح البيان أن الرئيس يعاني من بعض الأعراض الخفيقة للمرض وأنه بدأ الخضوع في عزلة إجبارية في المنزل بالفعل.

وفي غضون ذلك، عاد رئيس نادي تورينو أوربانو كايرو إلى منزله يوم الجمعة بعد عدة أيام قضاها في المستشفى مصابًا بأعراض كورونا.

أخبار تهمك

عاجل.. تحرك مفاجئ من الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

الاتحاد السكندري يتعاقد مع نجم الزمالك على سبيل الإعارة

منذ نصف ساعة

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 21 ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يومين

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ 39 دقيقة

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بدء ساعة الراحة لليوم الأول بانتخابات النواب 2020

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

منذ حوالي 12 ساعة

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ يوم

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:19 م

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

08:49 م

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

02:31 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه