الزمالك يُقدم عرضًا مغريًا لضم هداف سموحة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يرغب مسؤولي نادي الزمالك، في التعاقد مع حسام حسن لاعب نادي سموحة، من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث عرض مسئولو نادي الزمالك مبلغ 20 مليون جنيه، لضم حسام حسن من سموحة في ظل رغبة جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في التعاقد مع مهاجم صريح خلال الفترة المقبلة خوفًا من رحيل مصطفى محمد.

وشاهد باتشيكو بعض التسجيلات الخاصة بحسام حسن، وتحدث على مستواه وقدراته القوية، ويسعى بشدة لضمه إلى الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأثني باتشيكو على حسام حسن أنه يتمتع بسرعات عالية، بالإضافة إلى إجادته في ضربات الرأس والالتحامات القوية له مع المدافعين، وأنه يمتلك كل المواصفات التي تؤهله ليكون مهاجم نادي الزمالك.

واقترب كابونجو كاسونجو من الرحيل عن القلعة البيضاء في ظل رغبة باتشيكو في التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي، إلى جانب اقتراب خروج عمر السعيد على سبيل الإعارة، في ظل عدم القناعة بإمكانياته.

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سموحة حسام حسن الزمالك الأهلي

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