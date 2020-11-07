توجيه عاجل من السيسي بشأن المشروع القومي لإقامة التجمعات البدوية في سيناء

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإقامة التجمعات البدوية في سيناء، حيث وجه بأن تهدف التجمعات في شبه جزيرة سيناء إلى دعم المجتمع السيناوي تنمويا من كافة الجوانب.

كما وجه الرئيس السيسي بتكثيف التواصل المباشر مع المواطنين في المناطق المستهدفة بالمشروعات في سيناء حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

أخبار تهمك

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ يوم

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ ساعة و 24 دقيقة

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ 42 دقيقة

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

الاتحاد السكندري يتعاقد مع نجم الزمالك على سبيل الإعارة

منذ 34 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بدء ساعة الراحة لليوم الأول بانتخابات النواب 2020

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 21 ساعة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تحرك مفاجئ من الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

منذ حوالي 12 ساعة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:19 م

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

08:49 م

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

02:31 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه