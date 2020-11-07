توجيه عاجل من السيسي بشأن المشروع القومي لإقامة التجمعات البدوية في سيناء

Advertisements

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين.



وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإقامة التجمعات البدوية في سيناء، حيث وجه بأن تهدف التجمعات في شبه جزيرة سيناء إلى دعم المجتمع السيناوي تنمويا من كافة الجوانب.



كما وجه الرئيس السيسي بتكثيف التواصل المباشر مع المواطنين في المناطق المستهدفة بالمشروعات في سيناء حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

