مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي بمدرسة أم المؤمنين ويناشد المواطنين بالمشاركة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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أدلى مطران بورسعيد وضواحيها الأنبا تادرس منذ قليل بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس النواب ببورسعيد، وذلك بمدرسة أم المؤمنين.

واكد الانبا تادرس مطران محافظة بورسعيد، ان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمحافظة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وتدعو الله أن يولى من يصلح ومن يخدم الوطن والمواطنين.

وناشد الأنبا تادرس مطران بورسعيد المواطنون بضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات بشكل إيجابي، مؤكدا بأن ذلك واجب وطني على كل مصري محبا لوطنه.

ويذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٩٨ مركزا بإجمالى عدد ١٧٢ لجنة فرعية وعدد ٥١٥ ألف و٧٩٠ ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الاولي قسم اول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي باجمالي عدد الناخبين ٢٤٨٣٣٧ موزعين علي ٤٦ مركز انتخابي يضم ٩٠ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٣٠ مرشح.

والدائرة الثانية تضم اقسام الجنوب ١و٢ واحياء المناخ والزهور باجمالي عدد الناخبين ٢٦٧٤٥٣ موزعين علي ٥٢ مركز انتخابي يضم ٨٢ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٢٠ مرشح.
مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي بمدرسة أم المؤمنين ويناشد المواطنين بالمشاركة
مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي بمدرسة أم المؤمنين ويناشد المواطنين بالمشاركة
مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي بمدرسة أم المؤمنين ويناشد المواطنين بالمشاركة
مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي بمدرسة أم المؤمنين ويناشد المواطنين بالمشاركة
مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي بمدرسة أم المؤمنين ويناشد المواطنين بالمشاركة
مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي بمدرسة أم المؤمنين ويناشد المواطنين بالمشاركة

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