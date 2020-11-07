غرفة صناعة الجلود: خسائر الدولة تصل إلى 2.6 مليار جنيه بسب تهريب الأحذية تامة الصنع

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، إن الغرفة عقدت اجتماعا مع رئيس مصلحة الجمارك ، وتم الاتفاق على تشكيل اللجنة لحسم الأسعار الاسترشادية الجديدة الخاصة  بالفوندي والأحذية تامة الصنع وتعديلها، لإنقاذ الصناعة المحلية وفي نفس الوقت زيادة الحصيلة الجمركية للدولة.، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة خلال أيام للوصول لسعر عادل وتطبيقه بحد أقصى الشهر المقبل.

 

أضاف السمالوطي، في بيان صحفي اليوم السبت، أن الغرفة تعمل على الأسعار الإسترشادية منذ عام 2013، حيث كان الفوندي يدخل مصر بفواتير متدنية بقيمة 30 سنتًا، مما أدى الى إغراق السوق بالمنتجات المستوردة وتسبب في تحقيق خسائر كبيرة للمصانع العاملة بالقطاع، ووصلت حاليا الى 1.45 دولار للأحذية الرجالي و 1.25 دولار للأحذية الحريمي.

 

وقالت الغرفة: "هناك شرائح أقل تصل إلى 70 و80 سنتًا وهو السعر الذي يلجأ إليه المهربون لتهريب منتجاتهم للسوق المصري"، مشيراً الى أن الغرفة حددت أسعار استرشادية بواقع 3 دولار للفوندي الحريمي، و 3.5 دولار للفوندي الرجالي، ورفع سعر الحذاء تام الصنع من 5 الى 7 دولارات، وسيتم دراسة هذه الأسعار من خلال اللجنة وهل هي واقعية أم مرتفعة أم متدنية عن الأسعار التي يتم العمل بها حاليا.

 

وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود، أنه عرض المقترح على وزيرة الصناعة نيفين جامع التي أبدت اهتماماً كبيراً بضرورة دعم ومساندة صناعة الجلود المصرية، وذلك لحرصها على أن الصناعة هي قاطرة التنمية وأنها الهدف الأول للوزارة في الوقت الراهن.

 

وقال طارق بلال نائب رئيس غرفة صناعة الجلود إن الغرفة جهزت جميع المستندات التي تدعم موقفها لزيادة الأسعار الإسترشادية وكذلك عروض أسعار بالفوندي الذي يتم استيراده من الصين بـ 3 و 3.5 دولار، وكذلك عروض أسعار لأحذية تامة الصنع تدخل مصر بقيمة 8 دولارات في حين طالبت الغرفة بزيادة السعر الاسترشادي لها الى 7 دولارات فقط.

 

وطالب بلال بضرورة تطبيق الاسعار الاسترشادية في جميع المنافذ الجمركية مؤكداً أن هناك بعض المنافذ لاتطبق هذه الأسعار.

 

وأشار الى أنه سيتم التقدم بمذكرة لوزير المالية تتضمن إحصائية بالحصيلة الجمركية المهدرة من تهريب الفوندي والأحذية المستوردة وتطبيق الأسعار الاسترشادية القديمة مؤكداً أن الحصيلة الضائعة في آخر 3 سنوات فقط تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه مقابل فرق حصيلة الجمارك بين الحساب على 70 سنت للفوندي و 1.45 سنت .

 

كشف أن الحصيلة المهدرة على الدولة من دخول الأحذية تامة الصنع بأسعار مخفضة تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه خلال 5 سنوات.

 

أضاف نائب رئيس غرفة صناعة الجلود أنه في 2015 دخل مصر 48 مليون حذاء مهرب، وارتفع الى 53 مليون عام 2016، ثم 47 مليون حذاء في 2017، و46 مليون في 2018 ، وأخيرا 51 مليون حذاء مهرب في 2019 مشيرا الى أن هذه المنتجات كان من المفترض دفع 60% جمارك و14% ضريبة قيمة مضافة لها وبالتالي ضاع على الدولة 14 مليار جنيه بسبب عدم تحصيل هذه الرسوم .

 

وأكد بلال أن التهريب دمر صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر حيث أدت الى انخفاض عدد المنشات الصناعية من 25 ألف منشأة الى 17600 منشأة.

 

وأوضح أن الاجتماع الأخير مع رئيس مصلحة الجمارك تم خلاله التأكيد على ضرورة المتابعة اللاحقة على المحال التجارية وضبط أي منتجات مستوردة لا تمتلك فواتير أو مستندات.

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