عاجل.. تحرك مفاجئ من الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء تفكر في التقدم بطلب إلى اتحاد الكرة المصري لمد فترة القيد المحلي، إلى يوم 28 نوفمبر الجاري.


وينتهي القيد المحلي للموسم الجديد يوم 19 نوفمبر، الأمر الذي سيعني حرمان الأهلي بعض اللاعبين خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا، المزمع إقامته يوم 27 نوفمبر.

وأكد المصدر، أن إدارة الأهلي بصدد التقدم بطلب للإتحاد المصري لكرة القدم، لمد فترة القيد حتى يوم 28 نوفمبر، عقب انتهاء بطولة دوري الأبطال.


ويريد الأهلي الاستفادة من جميع العناصر المقيدة في القائمة خلال المباراة المرتقبة، حيث سيعني انتهاء القيد يوم 19 على التضحية ببعض اللاعبين الغير مرشحين للاستمرار في الأهلي.

وتقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر المقبل بملعب الجيش بمدينة برج العرب.

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